Страшный бой на Донбассе завершен: появились данные по потерям ВСУ и боевиков

Тяжелый бой, который длился на Донбассе около пяти часов, в результате чего один украинский военный погиб и четверо получили ранения, закончился.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что боевики также понесли потери: один погибший и пятеро тяжело раненых.

"Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - уточнили в пресс-центре.

В тоже время, как сообщает "Обозреватель", боевики все же осуществили прорыв через линию разграничения в районе Орехового.

"В зоне ответственности ОТУ "Север" противник прошел к активным наступательным действиям. Под огневым прикрытием артиллерии 122-мм калибра и 152-мм орудий, они осуществили прорыв через линию разграничения в районе н.п. Ореховое", – сообщил спикер пресс-центра ОТУ "Север" Виталий Кириллов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

Кроме того, в мощной атаке боевиков на ВСУ на Донбассе заметили важный момент.