Ждет наказания: наглый "герой парковки" в Киеве отметился хамством и "прославился" в сети, фото

Во вторник, 18 февраля, в Киеве, неподалеку от Национального цирка Украины было обнаружено элитное авто, припаркованное посреди тротуара.

Об этом сообщили местные жители в чате "Киев Сейчас" в Telegram.

Так, отмечается, что черный Lexusбыл установлен на тротуаре улицы Бульварно-Кудрявской. При этом водитель поставил его таким образом, что он перегородил весь проход.

"Марафон "Я паркуюсь как м**ак" продолжается. Это уже ул. Бульварно-Кудрявская", - отметили администраторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Голосеевском районе Киева две белых иномарки припарковались на тротуаре и мешали передвигаться пешеходам.

До этого в районе Печерской лавры неизвестный разбил черную иномарку, которая перегородила ему проход по тротуару.