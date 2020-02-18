Ждет наказания: наглый "герой парковки" в Киеве отметился хамством и "прославился" в сети, фото

Во вторник, 18 февраля, в Киеве, неподалеку от Национального цирка Украины было обнаружено элитное авто, припаркованное посреди тротуара.
Об этом сообщили местные жители в чате "Киев Сейчас" в Telegram.
Так, отмечается, что черный Lexusбыл установлен на тротуаре улицы Бульварно-Кудрявской. При этом водитель поставил его таким образом, что он перегородил весь проход.
"Марафон "Я паркуюсь как м**ак" продолжается. Это уже ул. Бульварно-Кудрявская", - отметили администраторы.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Голосеевском районе Киева две белых иномарки припарковались на тротуаре и мешали передвигаться пешеходам.
До этого в районе Печерской лавры неизвестный разбил черную иномарку, которая перегородила ему проход по тротуару.