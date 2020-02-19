Большинство уже уволилось: разгорелся скандал вокруг телеканала для оккупированного Донбасса

В Украине разгорелся скандал вокруг нового государственного телеканала для временно оккупированных территорий, который должны запустить на базе канала иновещания Украины UATV, оттуда массовые увольняются люди.

Об этом написала в Facebook журналистка Анастасия Федченко.

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из "112 канала". Потом они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий. Консультанты - ведущие "112 канала" Владимир Полуев и Анна Степанец", - пишет Федченко.

Официальным владельцем "112 Украина" является народный депутат Тарас Козак ( "Оппозиционная платформа-За жизнь") - близкий соратник пророссийского политика Виктора Медведчука. Владимир Полуев и Анна Степанец являются ведущими политического ток-шоу "Пульс".

"Встреча нового гендиректора, правда, вио (Юлии Островской -" Апостроф "), а также редактора, которая затем отказалась от должности, состоялась с коллективом еще 3 января. Та встреча была первая и последняя. С тех пор журналистам и редакторам не объяснили голосом через рот , каким будет канал, его информационная политика", - добавляет Федченко.

Первый эфир телеканала должен состояться 1 марта, между тем с вещателя массово увольняются сотрудники.

"С UATV уволились две трети коллектива", - пишет Федченко.

Она добавляет, что не видит смысла в выстраивании стратегии за полторы недели до запуска. И считает консультации "попыткой сделать вид, что с коллективом говорили и обсуждали, а потом сделали по-своему". Поэтому 17 февраля она написала заявление на увольнение.

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