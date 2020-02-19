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Минздрав сделал неожиданное заявление о местах размещения украинцев из Уханя

среда, 19 февраля 2020, 20:14
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Четыре места дислокации, где разместят украинцев из китайского Уханя – центра распространения коронавируса, засекретили из-за реакции общественности.

Об этом заявил в среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время брифинга.

"Есть четыре пункта дислокации. Из-за разных настроев среди украинцев они не разглашаются. Все 4 учреждения готовы к приему граждан и иностранцев. Поэтому паниковать – это лишнее", – подчеркнул чиновник.

По его словам, все места обсервации лиц, эвакуированных из Уханя, обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием, рядом - расположены инфекционные больницы, из которых при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал.

В избранных местах дислокации вместе с украинцами будут находиться иностранные граждане, которые будут эвакуированы украинским самолетом, а также два врача и медсестра, которые сопровождают рейс.

На данное время украинцы в Ухане уже прошли два этапа санитарного контроля и приступили к третьему. Все пассажиры – здоровы. На эвакуацию явились все 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Подробнее о том, куда эвакуируют украинцев из Уханя и почему на родине возводят баррикады читайте в материале "Апострофа": Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

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