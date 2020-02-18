Когда и куда доставят эвакуированных из Китая украинцев: названы точная дата и место

Самолет Boeing 737-700 компании SkyUp из украинцами, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй в Китае, приземлится в четверг, 20 февраля, во Львове.

Как свидетельствует онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.

Ранее министр внутренний дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода Слова" сообщил, что рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек, которых будут сопровождать полицейский, два врача, медсестра, военный и работник консульства.

Перед эвакуацией у пассажиров проверят температуру и не допустят на борт тех, у кого температура будет превышать 37,2 °C.

"Самолет подвергнется специальной дезинфицирующей процедуре. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды будут собраны в специальные емкости и сожжены", - добавил министр.

По прибытию в Украину всех пассажиров и сопровождающих, включая экипаж, посадят в автобусы и направят в специальное место на карантин длительностью 14 дней.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинцев, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй в Китае, перевезут в санатории в Киевской области.

В МОЗ также пообещали, что эвакуация украинцев из китайского Уханя пройдет с соблюдением всех норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).