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Мистическая дата 20.02.2020: как привлечь удачу и что нельзя делать

среда, 19 февраля 2020, 06:44
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В феврале 2020 года выпадает сразу несколько энергетически сильных дат, которым астрологи приписывают особое значение - это 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020.

Считается, что 20 февраля начнутся 27 лунные сутки, которым покровительствует Трезубец. Астрологи утверждают, что это идеальное время для решения серьезных вопросов.

Нумерологи обращают внимание на то, что двойка обладает сильной энергией, которая может быть как созидательной, так и разрушительной. Поэтому эту энергию следует направлять в нужное русло.

20 февраля может стать началом нового цикла развития человека. Браки, заключенные в этот день, будут удачными и крепкими. Четверг, на который выпадает этот день, находится под покровительством Юпитера - планеты Счастья, поэтому 20 февраля - хороший день для создания счастливой семьи.

Кроме того, двойка приносит финансовый успех - возможен выигрыш в лотерею или увеличение инвестиций, но деньги будут приходить к тому, кто их тратит.

20.02.2020 - почти зеркальная дата - палиндром, поэтому возможны радикальные изменения в судьбе. Категорически нельзя в этот день думать о плохом и ругаться, а чтобы привлечь удачу - нужно максимально визуализировать желаемое.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в ночном небе впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое зимой также называют "снежной" Луной.

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