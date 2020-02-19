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Навестили антиквара: в сети высмеяли фото задержания СБУ торговца оружием

среда, 19 февраля 2020, 17:30
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СБУ задержала одессита, который сбывал оружие из района проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители сообщают, что средства поражения человек получал от своих сообщников по почте, а также ремонтировал и модернизировал старое оружие.

Клиентов он подыскивал на специализированных форумах в интернете.

Задержали оружейника после получения очередного отправления с боеприпасами рядом с почтовым отделением.

Дома у злоумышленника обнаружили арсенал: 2 минометные мины различного калибра, 4 автомата системы Калашникова, противопехотная мина, 15 гранат различных типов и 8 пистолетов, переработанную винтовку "Мосина", устройство и принадлежности для изготовления патронов и различные составные части к огнестрельному оружию.

Пользователи сети высмеяли опубликованное фото и сообщения в целом.

"Опять коллекционера поймали с макетами", "Интересное оружие используют наши военные. За 4 контракты ни с одной такой, кроме АКС-74У не стрелял и даже не видел", "Интересно, это по сценарию Баканова и кто же это такие, которые ему по почте отправляли такое древнее оружие из зоны ООС. Чего они не задержаны? Как-то не получается логическая цепочка преступления. Слабый Баканов как юрист", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники контрразведки СБУ обнаружили в зоне ООС боевое оружие, которое злоумышленники могли готовить в качестве орудия для совершения теракта.

Также, в центре Киева сотрудники СБУ обнаружили военное средство поражения, а также несколько емкостей с ядовитым веществом.

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