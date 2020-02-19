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Успели выкопать могилу: под Винницей пенсионерка "воскресла" и повергла в шок медиков, фото и видео

среда, 19 февраля 2020, 15:52
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Бригада скорой помощи констатировала смерть 84-летней жительницы села Стрижавка (Винницкая область), но после госпитализации "покойная" в больнице ожила.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "33-й канал".

Как сообщили изданию в Винницкой центральной районной больнице, к пенсионерке Ксении Дидух в воскресенье, 16 февраля, трижды вызывали скорую помощь. Медики из первой бригады констатировали, что 84-летняя старушка находится в стадии агонии, умирает и везти ее в больницу нет никакого смысла.

После повторного вызова скорой врачи провели электрокардиограмму и зафиксировали остановку сердца. Родственникам выписали справку о смерти, они стали договариваться о месте на кладбище, начали копать могилу и позвали священника.

Однако, вечером пенсионерка начала подавать признаки жизни, поэтому родственники снова вызвали скорую помощь.

"Известно, что бабушке на месте вводили фармакологические препараты и около 9 вечера приняли решение немедленно везти ее в нашу реанимации ЦРБ Винницкого района. Пациентка сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Мы свою работу сделали", - сказал журналистам заведующий реанимационным отделом Владимир Чеботарев.

После чудесного "воскрешения" Ксения Дидух уверяла, что видела загробный мир и звала своего отца, чтобы с ним встретиться. "Но глаза открыла - а они стоят надо мной, эти люди в белом! Думала - ангелы! А это врачи... Я сама всю жизнь санитаркой работала, людей спасала... И, видно, Бог меня миловал", - сказала пациентка в реанимации.


Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района случилось жуткое ЧП, 40-летний мужчина скончался в очереди на прием ко врачу.

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