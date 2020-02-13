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Не нашлось ни одного врача: в Киеве мужчина умер прямо в очереди в больнице

четверг, 13 февраля 2020, 13:59
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В четверг, 13 января, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района случилось жуткое ЧП, 40-летний мужчина скончался в очереди на прием ко врачу.

Об этом написала в Facebook местная жительница Елена Кагал.

По предварительной информации, мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, в больнице, как оказалось, не нашлось ни одного врача, чтобы оказать пациенту первую неотложную помощь.

"За врачами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. "Скорая" лишь констатировала смерть", - написала возмущенная местная жительница.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в детской поликлинике в Подольском районе произошло ужасное чрезвычайное происшествие: там демонтированные двери придавили малолетнего ребенка.

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