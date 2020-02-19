В охваченный коронавирусом Ухань вылетел самолет за украинцами: что сейчас происходит в Китае

В ночь на 19 февраля в китайский город Ухань, где продолжается борьба с эпидемией коронавируса, из Киева вылетел самолет для эвакуации украинцев и граждан еще 10 стран.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Flightradar.

Вылет рейса PQ7301 авиакомпании Sky Up произошел в 3:01. Самолету придется пролететь в общей сложности почти 7 тысяч километров. Сначала борт прибудет в аэропорт Алматы (Казахстан), а затем отправится в Китай.

По предварительным данным, он вернется с украинцами на борту 20 февраля около 8:00.

В то же время, в самом Китае по состоянию на утро 19 февраля впервые с начала эпидемии коронавируса число выписанных за день из больниц (1824) превысило число новых случаев (1751).

В то же время, стало известно об увеличении количества жертв до 2004 (+136 за сутки). Еще 3462 человека госпитализированы с подозрением на наличие вируса.

Общее количество зараженных в Китае достигло 74279 (+1751 за сутки).

Как ранее сообщал "Апостроф", коронавирус мог распространиться по Китаю и миру через летучих мышей и уникальных панголинов.