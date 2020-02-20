Бунт в Новых Санжарах: появились свежие видео и важные данные по эвакуированным из Китая

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Новых Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты, разъяснил, как будут содержаться эвакуированные из Китая в местном санатории.

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

По словам замминистра, для эвакуированных из китайского города Уханя в медцентре Новых Санжар будет предусмотрен специальный кейтеринг с трехразовым питанием, то есть эвакуированные будут питаться отдельно от остальных.

Кроме того, стоки воды из медцентра будут обеззараживать в двух резервуарах, чтобы они не попадали сразу в общую канализацию. Такие меры предосторожности будут приняты, хотя нет доказательств, что болезнь может передаваться фекально-оральным путем.

Также Виктор Ляшко сообщил, что территорию медцентра будут охранять бойцы Нацгвардии.

Тем временем в Новых Санжарах продолжаются волнения и протесты, люди обращаются за гарантиями к местным властям и рассказывают про грубость нацгвардейцев, которые прорвали кордон протестующих, чтобы завезти в санаторий определенное оборудование.





Как сообщал "Апостроф", жители Новых Санжаров рассказали о том, как относятся к приезду эвакуированных из Китая украинцев. Люди говорят, что заранее их никто не предупреждал.