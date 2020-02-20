RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

08:27
На свежих фото Путина заметили странную деталь: сеть взорвалась догадками
07:58
Пригласил домой: в Одессе полицейский жестоко надругался над школьницей
07:40
Как приготовить дома разноцветные Макаруны: подробный рецепт для сладкоежек Lime
07:39
В Антарктиде +20! Появилась меткая карикатура на глобальное потепление
07:25
Год назад здесь была вода: сеть потрясли фото умирающего озера Свитязь
07:15
Магическая дата 20.02.2020: как правильно загадать желание и что нельзя делать
06:58
В Германии произошла кровавая стрельба сразу в двух барах, много погибших и раненых: фото и видео
06:30
Гороскоп на 20 февраля: Скорпионов будут раздражать мелкие дела, а Дев потянет на романтику
06:20
Будет заливать дождями: синоптики уточнили прогноз на 20 февраля в Украине
05:26
Обиженная украинка жестоко поиздевалась над машиной парня: опубликовано видео
03:21
На Донбассе ВСУ ликвидировали наемника из Минска по кличке "Волк": фото
02:24
В Шотландии археологи нашли изображение необычного воина, жившего в древности: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Год назад здесь была вода: сеть потрясли фото умирающего озера Свитязь

четверг, 20 февраля 2020, 07:25
переглянути новину українською
Фото: Денис Казанский

Самое глубокое озеро Украины на Волыне Свитязь катастрофически высыхает.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

По его словам, вода в озере отступила метров на 50. Однако год назад она еще была в тех места. За это время из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды.

"Большинство людей не воспринимают серьезно информацию об угрозах изменения климата. Эта проблема кажется им слишком абстрактной, далекой. Зачем думать об этом, когда сегодня есть более важные дела?", - написал Казанский.

Он опубликовал фотографии, отметив, что там, где на фото зонтики и пирс, был берег. По его словам, это печальное зрелище.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В сети пользователи прокомментировали катастрофу.

Как сообщал "Апостроф", озеро Свитязь катастрофически обмелело: вода отошла от берега на десятки метров. Жемчужина Волыни уменьшается прямо на глазах. Экологи связывают это с отсутствием осадков.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Пять лет выхода из Дебальцево: блестящая операция или разгром

Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: