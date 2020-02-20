Год назад здесь была вода: сеть потрясли фото умирающего озера Свитязь

Самое глубокое озеро Украины на Волыне Свитязь катастрофически высыхает.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

По его словам, вода в озере отступила метров на 50. Однако год назад она еще была в тех места. За это время из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды.

"Большинство людей не воспринимают серьезно информацию об угрозах изменения климата. Эта проблема кажется им слишком абстрактной, далекой. Зачем думать об этом, когда сегодня есть более важные дела?", - написал Казанский.

Он опубликовал фотографии, отметив, что там, где на фото зонтики и пирс, был берег. По его словам, это печальное зрелище.

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В сети пользователи прокомментировали катастрофу.

Как сообщал "Апостроф", озеро Свитязь катастрофически обмелело: вода отошла от берега на десятки метров. Жемчужина Волыни уменьшается прямо на глазах. Экологи связывают это с отсутствием осадков.