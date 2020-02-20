Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

Генерал-лейтенант Украины в отставке Игорь Романенко и бывший глава СБУ генерал Николай Маломуж советуют усилить контроль на границе с Россией и быть готовыми при первой же необходимости перекрыть сообщение между странами из-за коронавируса.

Такое мнение украинские военные выразили в комментарии "Апострофу", отреагировав на информацию о том, что в российском Воронеже количество пациентов с подозрением на уханский коронавирус выросло до 8. Именно об этом накануне сообщило российское издание "Вести. Воронеж". Беспокойство вызывает именно тот факт, что Воронеж находится рядом с украинской границей - от Харькова до него около 5 часов на авто.

"Если есть вспышка рядом с Украиной, то надо взять на контроль. Надо усилить контроль прохождения границы, измерять температуру на границе. Если хотя бы у одного прибывшего из России человека подтвердится коронавирус или хотя бы будут подозрения на него, - надо полностью закрывать границу . надо также следить за состоянием дел в России. В случае ухудшения ситуации надо поскорее прекращать сообщения между странами", - считает генерал Романенко.

Кроме того, по словам генерала Николая Маломужа, Украине нужно обязательно установить санитарные посты на границе, как это делали раньше, и при первом случае немедленно устанавливать полный режим запрета.

"Всегда, если есть такие сигналы, как из Воронежа, надо действовать, будто уже существует реальная угроза стране. Если люди просто побывали в зараженном регионе, надо относиться к ним, как будто они уже заражены. На постах должны находиться медики, оборудованы всеми средствами защиты. Перекрыть такой огромный поток людей на границе в превентивных целях будет сложно. Но оперативный контроль на всех пунктах въезда должен быть обязательно. Это как при сообщении о заминировании", - подчеркнул генерал.

Также Николай Маломуж порекомендовал украинской власти обратиться к Всемирной организации здравоохранения, чтобы она дополнительно выделила Украине тестеры для выявления заболевания. Украина сейчас имеет собственные приборы, которые позволяют поверхностно определять повышенную температуру у человека, но их недостаточно, отметил военный.

Кроме того, генерал Романенко прокомментировал панику, которая поднялась вокруг прибывших из китайского Уханя украинцев. По его мнению, ситуацию специально расшатывают и нельзя исключать влияние российской агентуры.

"В течение января-февраля в Украину возвращались строители из Китая после празднования Нового года, китайские студенты, ездили домой. И относительно них нет таких протестов, как в Новых Санжарах. С начала суток в некоторых пабликах Facebook начали распространять информацию, что украинцы из Уханя прибудут во Львов или Тернополь - поскольку сначала не знали точно. Затем наиболее интенсивно раздували панику вокруг Новых Санжаров, подстрекали людей. Это все делалось как элемент информационной войны. "Вбросом" занимались противники власти внутри Украині и, "пятая колонна". Возможно, это происходило за счет россиян, но это предположение надо еще проверить. Нельзя забывать об "особых условиях" в Украине, в которых происходит расшатывание ситуации. Поэтому это и военный фактор также", - заявил он.

Подробнее о протестах, которые сейчас происходят в Новых Санжарах из-за поселения эвакуированных из Китая в местный санаторий, читайте в материале "Апострофа" Столкновение активистов и полиции в Новых Санжарах: онлайн трансляция.