Облили спиртом и подожгли: боевики ДНР выдали дикую страшилку о "зверствах" ВСУ

Боевики ДНР-ЛНР регулярно придумывают все новые и новые страшилки о зверствах ВСУ на Донбассе, одна из них называется "Каратель в огне".

Об этом сообщает "Апостроф".

По версии боевиков, "беспримерный случай дедовщины" произошел в 92-й бригаде ВСУ. Трое "боевиков", напившись до бессознательного состояния, решили преподать урок салаге. Нет, его не заставляли делать марш-бросок с полной выкладкой или отжиматься в противогазе, а просто, пока он спал, облили салагу спиртом… и подожгли.



"Объяснив впоследствии это желанием проверить его готовность и умение действовать в случае пожара", - пишут пропагандисты.

Естественно, что после такого, "ученик" попал в госпиталь с ожогами, но боевики уверяют, что своих "мучителей" ему приказали не сдавать, а вместо этого признаться в "личной неосторожности".

А пока одни "каратели" разбрасываются спиртом, другим приходится страдать на передовых позициях без самого необходимого – воды. Боевики уверяют, что система поставок продовольствия в ВСУ налажена из рук вон плохо. Поэтому для того, чтобы добыть хоть какой-то воды и приготовить похлебку из русскоговорящих младенцев, "карателям" приходится рыть ямы и искать подземные воды.

Кстати, тушенка и сухпайки в ВСУ давно просроченные, а русскоговорящих младенцев на всех не хватает, поэтому "каратели" частенько практикуют так называемые продуктовые рейды: когда группа заходит в мирный поселок и просто забирает еду у мирных жителей.

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса.