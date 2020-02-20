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Под Полтавой начались столкновения с полицией из-за эвакуации украинцев из Китая: видео

четверг, 20 февраля 2020, 09:11
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В Полтавской области из-за возможного прибытия эвакуированных украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя возникли столкновения граждан с правоохранителями.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Отмечают, что потасовка местных жителей с полицией возникла при въезде в Новые Санжары.

Жителям города стало известно по слухам, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города.

В то же время в аэропорту "Харьков" комментируют прибытия рейса с эвакуированными из Уханя украинцами. Попросили не сеять панику, а также заявили, что спецборт может прилететь в Харьков, но только транзитом.

Как сообщал "Апостроф", четыре места дислокации, где разместят украинцев из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, засекретили из-за реакции общественности.

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