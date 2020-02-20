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Пришлось поменять курс: всплыли неожиданные данные о рейсе с украинцами из Китая, фото

четверг, 20 февраля 2020, 08:48
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Самолет с эвакуированными украинцами из китайского охваченного коронавирусом Уханя изменил курс и развернулся в небе над Харьковской областью.

Об этом сообщает издание "Depo.Харьков".

Согласно открытым данным, самолет авиакомпании SkyUp, который ночью вылетел из Уханя, залетел на территорию Украины с юга. Несмотря на то, что пунктом посадки значится Борисполь, самолет резко изменил курс и развернулся в направлении Харькова.

Однако уже в 07:40 в небе над Харьковской областью судно изменило еще раз курс и полетело в направлении Днепра.

Сейчас, по данным харьковской журналистки Татьяны Доцяк, в аэропорту Харькова находятся около 10 автобусов спасательной службы и три автомобиля "скорой".

Как пишут в Telegram-канале PavlovskyNews, спецборт с украинцами за 40 минут намотал уже 10 кругов между Днепром, Полтавой и Харьковом.

"В сетях обсуждают две версии почему это происходит. Густой туман и переизбыток горючего (самолет может быть слишком тяжелым для посадки)", - пишут в интернете.

Однако самолет ждут в аэропорту "Борисполь". Там собрались журналисты и спасатели ГСЧС. Также о прибытии самолета свидетельствуют данные на табло.

"В тоже время, на въезде в село Новые Санжары полтавской области начали съезжаться автобусы нацгвардии. Может подтвердится вариант размещения людей в местном санатории", - написали в Telegram-канале.

Отметим, что данная информация противоречивая. Пока точное направление самолета неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", четыре места дислокации, где разместят украинцев из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, засекретили из-за реакции общественности.

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