Украину накроют дожди, но не завтра: синоптик заинтриговала прогнозом

В ближайшие дни в Украине сильных осадков не ожидается, однако погода ухудшится в последний день недели.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

21 февраля дожди вероятны лишь в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, на юге и востоке Украины - восточный. Небольшой, максимум умеренный. Местами возможны туманы.

Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 3 мороза, 21 февраля днем +4...+8 градусов, в восточных областях +1...+4 градуса.

В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков, максимум - какая-то морось, ночью около нуля, днем +5 градусов.

В воскресенье, 23-го февраля, Украину нароют атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды.