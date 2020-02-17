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Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды

Зимние вещи рано прятать в шкафы

Артур Гор понедельник, 17 февраля 2020, 19:01
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Зимние вещи рано прятать в шкафы Фото: pixabay.com

В Украину пришло резкое потепление и почти весенние температуры. Правда, по прогнозам синоптиков, ночью будут приморозки в некоторых регионах страны, а дневные температуры упадут, но незначительно. Как будет меняться погода в течение недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", во вторник, 18 февраля, на западе и севере страны ожидаются дожди. На остальной территории сохранится сухая, но пасмурная погода.

Теплее всего в этот день будет на юге. Днем столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится в диапазоне от 1 мороза до 3 тепла.

От 6 до 9 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем на западе, севере и в центре. После захода солнца на севере и в центре ожидается от 1 мороза до 2 градусов тепла, а на западе ночью будет +2+4 градуса.

Прохладнее всего будет в восточных регионах: 5-7 тепла днем и около 2-5 мороза ночью.

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В среду, 19 февраля, осадки покинут территорию Украины. От 7 до 9 градусов выше ноля днем будет на западе и в центре страны, а вот ночью диапазон температур составит от 0 до 2 градусов тепла.

В южных регионах днем ожидается от 7 до 10 градусов тепла, а ночью будет 0+2 градуса.

На севере Украины в этот день столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток, а после захода солнца будет около 2 градусов тепла.

Ночной "минус" сохранится только на востоке, да и то, не ниже 1 градуса мороза. Днем в восточных регионах будет +3+5 градусов.

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В четверг, 20 февраля, на запад вернутся дожди и даже будет срываться мокрый снег. На остальной же территории осадков не будет.

От 5 до 7 градусов тепла днем и около 0+2 градуса ночью столбики термометров покажут на западе, севере, юге и в центре Украины. На востоке будет от 3 до 5 выше ноля днем, и около 1 градуса мороза после захода солнца.

Прогноз погоды на 18 февраля
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Прогноз погоды на 19 февраля
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Прогноз погоды на 20 февраля
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Прогноз погоды на 21 февраля
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Прогноз погоды на 22 февраля
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В пятницу, 21 февраля, на западе будет сухо, а вот на остальной территории Украины, кроме Одесской и Николаевской областей, пройдут дожди и мокрый снег.

На западе и юге днем столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов тепла, а в ночное время в южных регионах будет от 1 мороза до 2 тепла, а на западе страны от 3 градусов мороза до 1 градуса выше ноля.

От 2 до 5 градусов с отметкой "плюс" будет днем на севере, востоке и в центре Украины. Ночью в этих регионах синоптики прогнозируют от 1 тепла до 1 градуса мороза.

В субботу, 22 февраля, температурная картина останется практически неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. Снег с дождем пройдет на западе и востоке Украины. На остальной же территории страны будет сухо, но пасмурно.

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