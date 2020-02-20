Встретят с вилами: появилась меткая карикатура на ажиотаж вокруг эвакуации украинцев из Китая

В сети жестко высмеяли движение по возведению баррикад и перекрытию дорог в связи с эвакуацией украинцев из зараженного коронавирусом Китая, борт с которыми прилетит в Киев в четверг утром, 20 февраля.

Ее опубликовал на своей Facebook-странице Anton Vasylenko.

На ней можно увидеть героев мультфильма "Жил был пес", которые являются прототипами украинцев: они, как мультяшные герои танцуют, не замечая людей с открытой формой туберкулеза в общественных местах, продолжают танцевать и радоваться при появлении детей без прививок от кори, посещающих детские сады, зато с ужасом и страхом ждут прибытия самолета из Китая и готовы его встречать едва ли не с вилами в руках.

Подробнее о том, как и когда будет происходить эвакуация украинцев из Китая, где бушует коронавирус, читайте в материале "Апострофа": Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя.