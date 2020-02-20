RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

00:10
Облили спиртом и подожгли: боевики ДНР выдали дикую страшилку о "зверствах" ВСУ
00:09
Встретят с вилами: появилась меткая карикатура на ажиотаж вокруг эвакуации украинцев из Китая

19 февраля

22:22
Умерли юные девушки, сбитые возле остановки под Киевом: появилось видео момента ДТП
21:27
В Чернигове простились с известным разведчиком, защищавшим Донецкий аэропорт: фото
20:55
В Тернополе жестоко избили двух женщин: полиция ищет нападавших, видео момента ЧП
20:46
Журналист опроверг фейк про сепаров в Золотом и показал видео с передовой
20:23
Под Львовом начальство пыталось скрыть убийство бойца ВСУ: детали трагедии
20:17
Все здоровы: стали известны последние данные о состоянии украинцев, эвакуируемых из Китая
20:14
Минздрав сделал неожиданное заявление о местах размещения украинцев из Уханя
20:00
Хозяин клонировал собаку, которая спасла его беременную жену от смертельной опасности: фото Lime
19:58
На Донбассе пассажирский автобус сбил двух человек: фото с места ЧП
19:44
В школе под Киевом произошло ЧП с большим числом пострадавших: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Встретят с вилами: появилась меткая карикатура на ажиотаж вокруг эвакуации украинцев из Китая

четверг, 20 февраля 2020, 00:09
переглянути новину українською

В сети жестко высмеяли движение по возведению баррикад и перекрытию дорог в связи с эвакуацией украинцев из зараженного коронавирусом Китая, борт с которыми прилетит в Киев в четверг утром, 20 февраля.

Ее опубликовал на своей Facebook-странице Anton Vasylenko.

На ней можно увидеть героев мультфильма "Жил был пес", которые являются прототипами украинцев: они, как мультяшные герои танцуют, не замечая людей с открытой формой туберкулеза в общественных местах, продолжают танцевать и радоваться при появлении детей без прививок от кори, посещающих детские сады, зато с ужасом и страхом ждут прибытия самолета из Китая и готовы его встречать едва ли не с вилами в руках.

Подробнее о том, как и когда будет происходить эвакуация украинцев из Китая, где бушует коронавирус, читайте в материале "Апострофа": Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Пять лет выхода из Дебальцево: блестящая операция или разгром

Землекопы, поджигатели и насильники в украинской армии: как боевики запугивают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: