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Молодые вирусологи приехали: сети позабавили фото "титушек" в Новых Санжарах

пятница, 21 февраля 2020, 09:27
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В интернете обсуждают протестующих, которые устроили бунт против приезда в Новые Санжары украинцев, которых эвакуировали из Китая.

Об этом пишут в социальных сетях.

Журналистка Алиса Юрченко на своей Facebook-странице опубликовала фото молодых людей, которые утроили акцию протеста.

"Знаменитый новосанжарский стиль. Розовая куртка и бородка. Очень "убедительные" местные протестующие. Настоящие местные не узнают. Может, надо киевлян спросить?", - написала она и разместила фото.

Другие пользователи также отметили сходство "местных жителей" с "титушками". Они прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал "Апостроф", большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных украинцев из Китая в Санжары, лишь единицы были против. Предполагают, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный.

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