Молодые вирусологи приехали: сети позабавили фото "титушек" в Новых Санжарах

В интернете обсуждают протестующих, которые устроили бунт против приезда в Новые Санжары украинцев, которых эвакуировали из Китая.
Об этом пишут в социальных сетях.
Журналистка Алиса Юрченко на своей Facebook-странице опубликовала фото молодых людей, которые утроили акцию протеста.
"Знаменитый новосанжарский стиль. Розовая куртка и бородка. Очень "убедительные" местные протестующие. Настоящие местные не узнают. Может, надо киевлян спросить?", - написала она и разместила фото.
Другие пользователи также отметили сходство "местных жителей" с "титушками". Они прокомментировали ситуацию в сети.
Как сообщал "Апостроф", большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных украинцев из Китая в Санжары, лишь единицы были против. Предполагают, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный.