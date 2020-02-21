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Украинцев предупредили о приближении мощного шторма

пятница, 21 февраля 2020, 14:28
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Фото: pixabay

С началом новой недели Украину накроет циклон, который принесет осадки и мощный штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

В понедельник, 24 февраля, циклон, который зародится над Германией и пройдет над Польшей, далее придет в Украину. Вместе с ним придет сильный штормовой ветер.

В субботу, 22 февраля, в стране осадков не прогнозируют, возможен местами туман.

В воскресенье, 23 февраля, атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 градусов тепла -4 мороза, а в течение дня ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе местами +5...+9 градусов, на Востоке будет свежее: +1...+4 градуса.

"В Киеве суббота предполагается преимущественно сухой, в воскресенье атмосферный фрнонт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы +5 градусов", - уточнила Диденко.

24 февраля, в понедельник, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится - осадки и штормовой ветер.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды.

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