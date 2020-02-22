Боевики на Донбассе устроили детское "шоу" с портретами Захарченко и Гиви: видео

На временно оккупированном Донбассе боевики продолжают вербовать детей, устроив псевдопатриотический праздник.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

К Дню защитника отечества 23 февраля в оккупированном городе Амвросиевка подготовили праздник с участием детей. Маленьким мальчикам вручили портреты погибших боевиков, в частности, "Гиви" и бывшего главаря так называемой ДНР Александра Захарченко.

"Такой милый трешачок, прямо советское детство вспомнил", - прокомментировал мероприятие блогер.

Дети в пилотках пели песню о "своих героях".

























Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали фотографию, которая показывает, как боевики вербуют детей на оккупированном Донбассе.

Напомним, в сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.