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Есть опасность, но совсем другая: Зеленский обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая

четверг, 20 февраля 2020, 11:25
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев.

Об этом он написал в своем Telegram-канале Zelenskiy/Official.

Гарант отметил, что борт приземлился в стране, однако из-за погодных сложностей самолету пришлось приземлится в аэропорту "Борисполь" для дозаправки. Однако потом спецборт направился в Харьков, как и планировалось.

Эвакуированные украинцы будут размещены на 14-дневный карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах. Они будут находится под усиленной охраной. А власти, в свою очередь, предприняли все меры, чтобы вирус не проник в Украину.

Также Зеленский подчеркнул, что опасность для украинцев все же есть, но не заражения.

"То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии", - написал он.

Президент отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей, и радовались, что они наконец-то дома.

"К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети", - написал гарант.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя возникли столкновения граждан с правоохранителями.

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