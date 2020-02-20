RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

12:50
Украинская певица решилась на кардинальные перемены во внешности - и все ради эффектной премьеры Lime
12:48
Хотел все "замять": в Киеве поймали наглого вора, фото
12:32
Сальма Хайек ответила критикам, обвиняющим ее в увлечении ботоксом Lime
12:29
Ажиотаж вокруг прибытия в Украину самолета из Китая высмеяли забавными фотожабами и видео
12:19
В Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами: видео
11:53
Появились фото медцентра, куда отправят эвакуированных из Китая украинцев
11:50
В Киеве проходит шествие в память героев Небесной сотни: фото и видео
11:49
Денег на детей не дает: Слава из "НеАнгелов" рассказала о жизни после развода с пластическим хирургом Lime
11:36
Украину накроют дожди, но не завтра: синоптик заинтриговала прогнозом
11:30
Есть опасность, но совсем другая: Зеленский обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая
11:27
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом Lime
11:20
Это мракобесие! Сеть взорвалась гневом из-за "шоу" с эвакуацией украинцев из Китая
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ажиотаж вокруг прибытия в Украину самолета из Китая высмеяли забавными фотожабами и видео

четверг, 20 февраля 2020, 12:29
переглянути новину українською

В интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.

Фотожабы и видео разместили в социальных сетях.

Так, в сети высмеяли агрессивно настроенных граждан, которые недовольны эвакуацией и боятся коронавируса в Украине.

В смешных картинках нарисовали борьбу со смертельной болезнью, а также отношение населения с опаской к украинцам из Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Президент отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя возникли столкновения граждан с правоохранителями.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Самолет с украинцами, эвакуиро­ванными из Китая, приземлился в Харькове: онлайн трансляция

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Пять лет выхода из Дебальцево: блестящая операция или разгром

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: