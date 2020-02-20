Ажиотаж вокруг прибытия в Украину самолета из Китая высмеяли забавными фотожабами и видео

В интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.

Фотожабы и видео разместили в социальных сетях.

Так, в сети высмеяли агрессивно настроенных граждан, которые недовольны эвакуацией и боятся коронавируса в Украине.

В смешных картинках нарисовали борьбу со смертельной болезнью, а также отношение населения с опаской к украинцам из Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Президент отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя возникли столкновения граждан с правоохранителями.