Связан с Януковичем: все данные про бизнесмена, загадочно погибшего в доме экс-главы МИДа под Киевом

В пятницу, 21 февраля, погиб предприниматель Сергей Старицкий, которого ранее подозревали в связях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В Atlantic Group сообщили, что Старицкий являлся гендиректором компании. Погибший долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

В прошлом Старицкий был директором телеканала "Тонис", главой компании "Перехід- Мидиа" и президентом хоккейного клуба "Сокол".

В профессиональном активе Сергея Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и возглавление департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

По информации "Детектор медиа" , неофициально известно, что во время выборов-2004 именно через пиарные структуры Старицкого проходила вся наружная реклама кандидата в президенты Виктора Януковича. Кроме того, отмечается, что олигарх Валерий Хорошковский и Старицкий - давние хорошие друзья.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились подробности гибели предпринимателя Сергея Старицкого в здании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, оказалось, что он и экс-министр находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, что в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве.