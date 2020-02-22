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В Украине готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД: платить придется больше

суббота, 22 февраля 2020, 10:39
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В Украине увеличат сумму штрафов для пешеходов, так как много аварий происходит по вине пешехода, а не водителя.

Об этом сообщает "Сегодня".

Прежде всего, следует отметить, что проект закона, зарегистрированного в парламенте, предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но и для велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, и погонщиков животных.

Сейчас нарушение правил дорожного движения для всех этих категорий влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). Если же ПДД нарушил пешеход, который пьян, штраф возрастет до 136 грн, а в том случае, если по вине этого человека случилась авария, штраф составит 170 грн.

В законопроекте же предлагают совсем убрать пункт о предупреждении, а штрафы установить в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн, если произойдет авария.

Роман Горлач, адвокат SBH Law offices, отмечает: Украина остается одной из лидеров в Европе по смертности на дорогах, а у общества сложилось впечатление, что в любой ДТП с участием пешеходов всегда виноват водитель, ведь автомобиль - это средство повышенной опасности.

"Но это мнение ошибочно. Большой процент ДТП происходит именно из-за нарушения правил пешеходами. Нужно понимать, что за определенные нарушения пешеход может понести даже уголовную ответственность. Речь идет о нарушениях, которые стали причиной ДТП с летальным исходом. Например, создание аварийной ситуации или переход дороги в неположенном месте. в таких случаях одним штраф не отделаешься, а наказание может быть даже в виде лишения свободы", - говорит Горлач.

В пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли сообщили, что законы многих стран написаны так, чтобы через штрафы стимулировать ответственность каждого участника дорожного движения.

"В качестве примера можно привести Польшу, где за переход в неположенном месте налагается штраф 50 злотых, или Бельгию, где за аналогичное нарушение или переход на красный сигнал светофора должны будете заплатить минимум 50 евро. В некоторых странах устанавливают штрафы за пользование мобильным телефоном во время пересечения проезжей части", - отметили эксперты.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский спортсмен устроил скандал на дороге в Киеве из-за штрафа за превышение скорости.

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