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Ау, СБУ! Сеть взорвалась забавными фотожабами по поводу 23 февраля

воскресенье, 23 февраля 2020, 11:39
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В воскресенье, 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества и изощряются в странных подарках мужчинам, украинцы в сети жестко и с юмором определили, чей именно это праздник.

Забавные фотожабы по этому поводу опубликованы в соцсетях.

На одной из картинок изображен герой известной советской кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию" гражданин Шпак, который звонит в правоохранительные органы и сообщает о соседе, который празднует 23 февраля.

На еще одной картинке обыграли значение слова "служил", интерпретировав его как БДСМ-отношения.

Авторы фотожаб использовали также тематику войны на Донбассе, подчеркнув, что этот советский праздник отмечают по ту сторону фронта.

Как сообщал "Апостроф", украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

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