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Сколько зарабатывают украинцы в Польше: интересные цифры и инфографика

воскресенье, 23 февраля 2020, 10:09
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Согласно результатам исследования Центра восточноевропейских студий Варшавского университета, только 6 процентов трудовых мигрантов из Украины готовы работать в Польше, получая минимальную зарплату. В среднем украинцы зарабатывают 13-15 злотых в час, абсолютное большинство выполняет физическую работу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

Прошлогоднее исследование засвидетельствовало, что в 2018 году 40 процентов украинцев, готовы были трудиться в Польше за минимальную зарплату. В 2019 году их количество уменьшилось до 6 процентов.

Минимальная зарплата в Польше в 3,5 раза выше украинской и составляет 2,600 злотых в месяц или 17 злотых в час. При "минималке" работники получают на руки примерно 1,900 злотых за месяц или 12 злотых в час на руки.

По данным исследования, заработки граждан Украины в Польше зависят от продолжительности их пребывания в этой стране. Работники, которые находятся в Польше более 12 месяцев, могут рассчитывать на более высокий заработок. Самые низкие зарплаты у трудовых мигрантов, которые работают от 3 до 6 месяцев: почти половина из них зарабатывают до 13 злотых (81 гривна) за час.

Зарплаты выше получают украинцы с постоянными или временными видами на жительство: более 70% из них зарабатывают свыше 15 злотых (94 гривны) за час, а треть зарабатывает 20-35 злотых (125-220 гривен).

Чаще всего украинцы в Польше выполняют тяжелую, физическую работу. Самые высокие зарплаты в сферах строительства и логистики.

Среди польских регионов с высоким представительством граждан Украины лучшие заработки были зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве. Более 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают больше 15 злотых за час работы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в польской деревне Гевартув (Великопольское воеводство) нашли повешенным 34-летнего гражданина Украины. Его тело обнаружили в сарае на территории сельхозпредприятия, в котором он работал.

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