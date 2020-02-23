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В сети показали яркую карикатуру на 23 февраля

воскресенье, 23 февраля 2020, 21:06
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В сети показали яркую карикатуру, которая точно описывает празднование дня советской армии.

Соответствующую фотожабу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий.

На ней можно увидеть карикатуру, которая четко описывает настроение украинцев на 23 февраля.

"Ну с 23 февраля тебя, настоящий мужина-воин!!!" – говорится в подписи к карикатуре.

Как сообщал "Апостроф", ранее россиянам на День защитника отечества, который там отмечают 23 февраля, подарили пивные танки.

Также украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

Кроме того, топ-чиновник Путина эпично опозорился с поздравлением с 23 февраля. Еще накануне вечером он опубликовал текст к советскому празднику, который празднуют в России, сопроводив его картинкой с американским танком, истребителем, авианосцем.

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