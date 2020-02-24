Долгая дорога домой: украинец рассказал, как возвращался из "закрытой" из-за коронавируса Азии

Украинец Алексей Лесной вернулся из охваченного эпидемией коронавируса Китая в Киев, однако для этого ему пришлось облететь несколько стран.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Алексея, ему пришлось лететь из Шанхая через Москву, а оттуда в Германию, во Франкфурт. После этого он смог вернуться в Киев.

"Летел из Шанхая, большинство стран Азии - Индонезия, Сингапур, не выпускают, если ты не пробыл две недели в Китае. Две недели - это чтобы прошел инкубационный период вируса. Если две недели проходят и с тобой все в порядке - значит, ты не заражен и тебе можно лететь в другую страну", – рассказал украинец.

Алексей ЛеснойФото: Instagram 25lexus12

Проблемы с вылетом есть не только из Китая.

"Многие авиакомпании отменили рейсы, я до этого был месяц на Бали и у меня отменились три рейса. Только на четвертый раз смог улететь из Индонезии в Шанхай", – говорит Алексей.

В самолетах при перелетах проводятся проверки, которые осуществляют медработники в защитных костюмах.

Напомним, подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.