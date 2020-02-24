На Одессу обрушился мощный ураган, ветер срывает крыши: жуткое видео

В сети появилось видео урагана, который бушует в Одессе и приводит в ужас местных жителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.

В городе сильные шквалы ветра вырывают деревья с корнями, сразу два дерева упали на рельсы трамвайных маршрутов, из-за чего остановилось движение трамваев. Всего по городу упало 48 деревьев.

Из-за падения деревьев в городе повреждены множество машин и линии электропередач.

Ветер срывает крыши зданий и остановки.

О пострадавших людях пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает бушевать непогода, все больше населенных пунктов остаются обесточенными и страдают от ухудшения погодных условий.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.