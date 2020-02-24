Несмотря на шторм и ФСБ: украинские бойцы провели важные учения на Азове, видео и фото

В Азовском море украинские бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины провели учения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Военные на малых бронированных артиллерийских катерах "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы. Даже не смотря на шторм бойцы экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. . Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены.

Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатеров не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив о "особенном статусе прохождения Керченского пролива".

Катерная группа ВМС с кораблем ГНСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.

Отмечают, что катера "Кременчуг" и "Лубны" - это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому чего-то нового для них не произошло.

Как сообщал "Апостроф", США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.