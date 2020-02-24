RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

16:49
Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести Lime
15:19
Украинский певец разглядел "зраду" в песне победителей Нацотбора, но получил на это хороший ответ Lime
14:21
В день рождения детей Дженнифер Лопес показала трогательное архивное фото с малышами Lime
14:13
Это не кадры из фильма ужасов: ситуацию в больницах Китая показали на фото
13:57
Музыкальный продюсер Нацотбора указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI - кто-то таки врет Lime
13:05
Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием Lime
12:50
Зеленский наградил 90-летнего Григория Чапкиса почетным орденом Lime
12:29
Смертельный коронавирус из Китая приближается к границам Украины: тревожные данные
12:08
Певица Кэти Перри пострадала от утечки газа на съемках шоу: фото Lime
11:29
Коронавирус атаковал еще три страны: появились тревожные данные
10:48
Джамала беременна вторым ребенком, но останавливаться не хочет - сколько детей планирует родить певица Lime
09:24
Пою за всех военных: офицер ВСУ талантливо выступил на шоу Голос країни Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Несмотря на шторм и ФСБ: украинские бойцы провели важные учения на Азове, видео и фото

понедельник, 24 февраля 2020, 17:30
переглянути новину українською

В Азовском море украинские бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины провели учения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Военные на малых бронированных артиллерийских катерах "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы. Даже не смотря на шторм бойцы экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. . Расстояние до мишеней составляла около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены.

Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатеров не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив о "особенном статусе прохождения Керченского пролива".

Катерная группа ВМС с кораблем ГНСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.

Отмечают, что катера "Кременчуг" и "Лубны" - это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому чего-то нового для них не произошло.

Как сообщал "Апостроф", США провели военные учения на случай нанесения Россией ядерного удара по Европе.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: