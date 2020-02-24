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Отправляют на смерть почти детей: опубликовано фото паспорта убитого на Донбассе боевика ДНР

понедельник, 24 февраля 2020, 07:29
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В сети появилось фото боевика Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ в субботу, 22 февраля.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"Это "паспорт ЛНР", который был в диверсанта, застреленного 22 февраля бойцами девяносто третьей бригады у Бахмутской трассы. Как раз там, где несколько дней назад, 18 февраля, боевики пытались захватить украинские позиции. Обратите, пожалуйста, внимание на дату рождения этого человека. боевику было девятнадцать. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей", - пишет он.

Журналист обратил внимание на то, что когда началась война, ему было четырнадцать и под гнетом пропаганды он стал боевиком ЛНР.

"Наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузу, в "подразделения" наемников. Место рождения Чернухино, у Дебальцево. Кто знает, если бы пять лет назад Вооруженные Силы Украины не оставили Дебальцево, этот молодой человек остался бы жив . Судьба его была бы другой. Жаль", - написал Цаплиенко.

Подробнее об агрессии России в Донбассе читайте в материале "Апострофа": Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится.

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