После страшного урагана на Одессу обрушилась новая беда: опубликованы фото

На город Одессу, где в понедельник, 24 февраля, ураганный ветер уже стал причиной смерти женщины, с моря надвигается песчаная буря.

Об этом сообщили вTelegram-канале Klymenko Time, опубликовав фотографии стихии.

"Конец света в Одессе продолжается. Кроме сильного, штормового ветра, ломающего деревья и срывающего крыши, в Южную Пальмиру пришла песчаная буря", - сказано в подписи к снимкам.

На фото видно, что со стороны моря на город несет облако пыли и песка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео урагана, который бушует в Одессе и приводит в ужас местных жителей. Шквалы ветра вырывали деревья с корнями, сразу два дерева упали на рельсы трамвайных маршрутов, из-за чего остановилось движение трамваев.