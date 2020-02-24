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В Одессе мощный ураган убил женщину: всплыли страшные детали, фото и видео

понедельник, 24 февраля 2020, 14:51
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Фото: Думская

В понедельник, 24 февраля, в Одессе, где разбушевалась непогода, из-за урагана погибла женщина.

Об этом сообщает "Думская".

Так, на улице Нежинской в районе дома № 37 упавшее дерево насмерть убило женщину. Одесситке было около 60 лет.

"На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа", - пишет издание.

При этом, в пресс-службе ГУНП в Одесской области информацию о погибшей женщине действительно подтвердили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили 2 детей – 8 и 3 лет.

Также в Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

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