Скандал с поставкой техники для ВСУ: НАБУ провело обыски в домах экс-нардепов

В понедельник, 24 февраля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

По данным источников в правоохранительных органах, обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

Как сообщается, в 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, якобы создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам.

Как ранее сообщал "Апостроф", частная компания Научно-производственное объединение "Практика" отрицает обвинения в завышении цен на бронеавтомобиль семейства "Козак 2".