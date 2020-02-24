Украину накроют дожди с похолоданием: синоптики дали прогноз на начало недели

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, - по всей Украине будет пасмурно, ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в Украине составит:

на западе +2+7 градусов;

на востоке +2+7 градусы;

на севере +4+7 градусов;

на юге и в Крыму +2+4 градусов;

в центре Украины и Киеве +2+4 градусов;

Во вторник, 25 февраля, погода немного улучшится, на севере и западе Украины, кроме Ужгорода, будет падать дождь, на остальной территории будет солнечно.

Температура воздуха в Украине:

на западе +5+9 градусов;

на востоке +3+8 градусы;

на севере +4+6 градусов;

на юге и в Крыму +6+10 градусов;

в центре Украины и Киеве +4+6 градусов;

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.