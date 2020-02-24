Украину накроют дожди с похолоданием: синоптики дали прогноз на начало недели

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, - по всей Украине будет пасмурно, ожидается дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в Украине составит:
- на западе +2+7 градусов;
- на востоке +2+7 градусы;
- на севере +4+7 градусов;
- на юге и в Крыму +2+4 градусов;
- в центре Украины и Киеве +2+4 градусов;
Во вторник, 25 февраля, погода немного улучшится, на севере и западе Украины, кроме Ужгорода, будет падать дождь, на остальной территории будет солнечно.
Температура воздуха в Украине:
- на западе +5+9 градусов;
- на востоке +3+8 градусы;
- на севере +4+6 градусов;
- на юге и в Крыму +6+10 градусов;
- в центре Украины и Киеве +4+6 градусов;
Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.
Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.