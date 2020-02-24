RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

11:33
Кива эпично опозорился из-за поздравления с 23 февраля: опубликовано фото
11:07
Пронзительный крик и реанимация: под Днепром произошло жуткое ЧП с маленьким ребенком
10:59
Совпадение? Не думаю! Сеть взорвалась из-за "реакции" России на победу Go_A в Нацотборе "Евровидения"
10:48
Джамала беременна вторым ребенком, но останавливаться не хочет - сколько детей планирует родить певица Lime
10:34
В Италии начинается ад: новые данные о вспышке коронавируса и фото "апокалипсиса"
10:27
Поздравления с Масленицей 2020: красивые стихи и яркие открытки
10:23
В Киеве посреди улицы забил "гейзер", тонут авто: опубликовано видео
10:20
Собаки больше не нужны? Сеть взорвалась из-за "идеи" Гончарука по продаже наркотиков
10:11
Враг не прорвется: бойцы ВСУ сделали мощное заявление с передовой и показали фото
10:04
От удара вылетели на тротуар: в Польше пьяный украинец разбил 8 авто, фото
09:43
Нужно торговать наркотиками: Гончарук внезапно поделился "идеей", как разбогатеть
09:34
Россиянка обнаружила жуткую находку в еде в роддоме,фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве посреди улицы забил "гейзер", тонут авто: опубликовано видео

понедельник, 24 февраля 2020, 10:23
переглянути новину українською

Возле станции столичного метро "Сырец" в понедельник, 24 февраля, из-за вероятного прорыва трубы затопило проезжую часть, из образовавшегося провала хлещет вода, автомобили буквально плывут по дороге.

Очевидцы публикуют видео потопа в соцсетях, в частности на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

После сильного дождя со снегом, который прошел в Киеве, район возле станции метро "Сырец" буквально затопило. Вода скопилась на проезжей части, пешеходы не могут перейти дорогу, а автомобили тонут в огромных лужах.


Проезду транспорта мешает фонтан воды, который бьет из-под асфальта из образовавшегося провала, где, вероятно, прорвало трубу водопровода. Автомобили объезжают по тротуару опасное место.


"Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки немного больше нормы", - комментируют опубликованное видео очевидцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случился выброс кипятка на проезжую часть улицы Антоновича во время прорыва трубы теплосети возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, в результате которого пострадало 10 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: