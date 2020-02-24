В Киеве посреди улицы забил "гейзер", тонут авто: опубликовано видео

Возле станции столичного метро "Сырец" в понедельник, 24 февраля, из-за вероятного прорыва трубы затопило проезжую часть, из образовавшегося провала хлещет вода, автомобили буквально плывут по дороге.

Очевидцы публикуют видео потопа в соцсетях, в частности на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

После сильного дождя со снегом, который прошел в Киеве, район возле станции метро "Сырец" буквально затопило. Вода скопилась на проезжей части, пешеходы не могут перейти дорогу, а автомобили тонут в огромных лужах.





Проезду транспорта мешает фонтан воды, который бьет из-под асфальта из образовавшегося провала, где, вероятно, прорвало трубу водопровода. Автомобили объезжают по тротуару опасное место.





"Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки немного больше нормы", - комментируют опубликованное видео очевидцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случился выброс кипятка на проезжую часть улицы Антоновича во время прорыва трубы теплосети возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, в результате которого пострадало 10 человек.