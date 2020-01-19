Пар за секунды охватил все: появились "адские" кадры момента ЧП с кипятком возле ТРЦ в Киеве

Камеры наблюдения зафиксировали выброс кипятка на проезжую часть улицы Антоновича в Киеве во время прорыва трубы теплосети возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, в результате которого пострадало 10 человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

На опубликованных кадрах видно, как начинался потоп в Ocean Plaza, который случился в понедельник, 13 января. Неожиданно на проезжей части возник провал, из которого начал вытекать кипяток. Яма увеличивалась и водителям автомобилей, которые были припаркованы рядом, пришлось срочно отъезжать от опасного места.





Улица Антоновича, на которой произошло ЧП, превратилась на реку из кипятка, который прорывался внутрь торгового центра. За считанные секунды пар, словно туман, укрыл территорию вокруг, напуганные посетители, обжигая себе ноги, поспешно покидали магазины и кафе.

Как сообщал "Апостроф", во время аварии на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza люди не могли самостоятельно выбраться и оказывались в адской ловушке.