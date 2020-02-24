В Украине бушуют штормовой ветер и дожди: печальные фото и видео последствий

В Украине продолжает бушевать непогода, все больше населенных пунктов остаются обесточенными и страдают от ухудшения погодных условий.

Об этом сообщают в соцсетях.

Украинский синоптик Наталья Диденко прогнозировала накануне, что в Украину придет новый циклон Юлия, который сформировался над Германией, а к нам пришел с очень сильным ветром, дождями и мокрым снегом.

В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумской, Запорожской областей.

Однако штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины.

В Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Во Львове непогода бушует не на шутку, из-за сильного ветра дерево упало на машину, а также повреждены линии электопередач, трамваи и троллейбусы не могут продолжить свое движение в городе пробка. Фото со Львова поделился в Facebook депутат Игорь Зинкевич.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.