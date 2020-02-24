RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

13:05
Насирова внезапно восстановили на топ-должности в ГФС: появилась меткая фотожаба
13:05
Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием Lime
12:50
Зеленский наградил 90-летнего Григория Чапкиса почетным орденом Lime
12:43
В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: интересные цифры
12:34
Водителя зажало в салоне: под Днепром авто на скорости слетело с моста, фото
12:14
Герои не умирают: сеть растрогал стих матери погибшего бойца ООС о сыне
12:13
Пришлось догонять "скорой": в Киеве неадекватный водитель разделся посреди дороги, видео
12:12
Украину накроет новый циклон: синоптик рассказала, к чему готовиться
12:08
Певица Кэти Перри пострадала от утечки газа на съемках шоу: фото Lime
12:05
Обсервация - это не карантин: глава Минздрава Скалецкая объяснила разницу
11:59
Киев остановился в пробках из-за непогоды: где не проехать
11:55
В Украине бушуют штормовой ветер и дожди: печальные фото и видео последствий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине бушуют штормовой ветер и дожди: печальные фото и видео последствий

понедельник, 24 февраля 2020, 11:55
переглянути новину українською

В Украине продолжает бушевать непогода, все больше населенных пунктов остаются обесточенными и страдают от ухудшения погодных условий.

Об этом сообщают в соцсетях.

Украинский синоптик Наталья Диденко прогнозировала накануне, что в Украину придет новый циклон Юлия, который сформировался над Германией, а к нам пришел с очень сильным ветром, дождями и мокрым снегом.

В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумской, Запорожской областей.

Однако штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины.

В Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Во Львове непогода бушует не на шутку, из-за сильного ветра дерево упало на машину, а также повреждены линии электопередач, трамваи и троллейбусы не могут продолжить свое движение в городе пробка. Фото со Львова поделился в Facebook депутат Игорь Зинкевич.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: