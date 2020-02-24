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В ВОЗ сделали новый тревожный прогноз по распространению коронавируса

понедельник, 24 февраля 2020, 23:57
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что миру следует готовиться к пандемии коронавируса, который уже приближается к границам Украины.

Об этом сообщают на Twitter-странице ВОЗ.

На пресс-конференции Гебреисуc отметил, что коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, обладает потенциалом пандемии. По его словам, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет", - добавил он.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

Как сообщал "Апостроф", по последним данным, число жертв коронавируса достигло 2 592 человек.

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