Смертельный коронавирус из Китая приближается к границам Украины: тревожные данные

В университетской больнице в Кракове (Польша) госпитализировали пациента, который вернулся из одной из азиатских стран, с подозрением на смертельный коронавирус.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По словам пресс-секретаря клиники Марии Влодковской, результаты теста на инфекцию будут известны не далее, чем во вторник, 25 февраля. Подробностей о пациенте не сообщают. Известно, что в последнее время он находился в Азии, но не в Китае.

Как сказано в сообщении, это третий случай подозрения на коронавирус, который исследуют в этой больнице. Ранее пациент из Нового Сонча также был госпитализирован по этому поводу, однако тесты не подтвердили заболевания.

Как сообщал "Апостроф", первые случаи заражения опасным коронавирусом зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.