RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

13:05
Насирова внезапно восстановили на топ-должности в ГФС: появилась меткая фотожаба
13:05
Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием Lime
12:50
Зеленский наградил 90-летнего Григория Чапкиса почетным орденом Lime
12:43
В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: интересные цифры
12:34
Водителя зажало в салоне: под Днепром авто на скорости слетело с моста, фото
12:14
Герои не умирают: сеть растрогал стих матери погибшего бойца ООС о сыне
12:13
Пришлось догонять "скорой": в Киеве неадекватный водитель разделся посреди дороги, видео
12:12
Украину накроет новый циклон: синоптик рассказала, к чему готовиться
12:08
Певица Кэти Перри пострадала от утечки газа на съемках шоу: фото Lime
12:05
Обсервация - это не карантин: глава Минздрава Скалецкая объяснила разницу
11:59
Киев остановился в пробках из-за непогоды: где не проехать
11:55
В Украине бушуют штормовой ветер и дожди: печальные фото и видео последствий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смертельный коронавирус из Китая приближается к границам Украины: тревожные данные

понедельник, 24 февраля 2020, 12:29
переглянути новину українською

В университетской больнице в Кракове (Польша) госпитализировали пациента, который вернулся из одной из азиатских стран, с подозрением на смертельный коронавирус.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По словам пресс-секретаря клиники Марии Влодковской, результаты теста на инфекцию будут известны не далее, чем во вторник, 25 февраля. Подробностей о пациенте не сообщают. Известно, что в последнее время он находился в Азии, но не в Китае.

Как сказано в сообщении, это третий случай подозрения на коронавирус, который исследуют в этой больнице. Ранее пациент из Нового Сонча также был госпитализирован по этому поводу, однако тесты не подтвердили заболевания.

Как сообщал "Апостроф", первые случаи заражения опасным коронавирусом зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: