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Платежка на 53 тысячи за тепло: появилось важное разъяснение для украинцев

вторник, 25 февраля 2020, 13:59
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В Киеве за февраль некоторые жители получили платежки с огромными суммами, но ни одна не сравниться с оплатой за отопление в размере около 53 тысяч гривен, которая пришла владелице 4-комнатной квартиры.

В КП "Киевтеплоэнерго" на Facebook-странице объяснили причину такой "фантастической" суммы.

"Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии", - говорится в сообщении.

Представители коммунального предприятия отметили, что жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования.

Разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что наиболее надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, - также установить счетчик.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, в каких городах Украины плата за коммунальные платежи наибольшая.

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