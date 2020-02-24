В каких городах Украины самая дорогая коммуналка: интересные цифры

Журналисты выяснили, в каких городах Украины плата за коммунальные платежи наибольшая.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Liga.net.

Так, лидером антирейтинга стал Днепр. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих этом городе в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда можно не платить за коммуналку в Украине.

Также выяснилось, как добиться перерасчета платежек за коммуналку в Украине.