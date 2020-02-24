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Почему украинцам приходят "фантастические" платежки за тепло и что с этим делать: разъяснение

понедельник, 24 февраля 2020, 15:28
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В Киеве пришли платежки с завышенными цифрами Фото: Скриншот

В феврале некоторые жители Киева получили платежки с суммами в два раза выше, чем в январе и даже больше, чем в январе 2019 года, по платежкам стало заметно и резко увеличенное потребление, и отапливаемая площадь их помещений.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Журналисты отмечают, что наблюдалось и увеличение, и уменьшение отапливаемой площади, а потребление во всех случаях значительно выросло.

Глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко дал свои пояснения, по его мнению, цифры в платежках могли вырасти по следующим причинам:

- в доме не проверенный счетчик, его показатели поставщик не засчитал и ему пришлось "подтянуть" цифры за прошлый год;

- показатели в декабре снимались 23 числа, а в январе – в самом конце месяца, когда температура резко упала и выросло потребление.

В то же время Киевтеплоэнерго утверждает, что среднемесячная температура за январь составила почти +1 градус. В компании предлагают обсудить вопрос "изменения" жилплощади с Центром коммунальных услуг, а также указали на проблему неучтенных счетчиков.

"Речь идет о конкретном счетчике, и эта отапливаемая площадь будет отображаться только в платежках за январь, которые пришли в феврале. В платежке, которая придет в марте, отапливаемая площадь будет такой же, как обычно. Так произошло только в этом месяце, случился технический момент", – уточнили в Киевтеплоэнерго.

Относительно цифр потребления тепла, то коммунальщики уточнили, что на суммы повлияли следующие моменты: показания придомовых счетчиков в декабре были за 23 дня, а в январе учли весь месяц и неделю за декабрь, также стоимость за отопление была на 4% выше, чем в декабре, а температура на 2 градуса ниже.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, в каких городах Украины плата за коммунальные платежи наибольшая.

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