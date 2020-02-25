Ребенок рыдал в салоне: в Днепре неадекваты устроили дебош в маршрутке, фото

В Днепре двое неизвестных с маленьким ребенком устроили скандал вмаршрутке, который закончился погромом транспортного средства.

Об этом сообщает сотрудник департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков в Facebook.

Неизвестные ввязались в скандал с пассажирами, а после и с водителем, который сделал им замечание. Конфликт набирал обороты и маршрутчик вынужден был остановить автобус, чтобы высадить дебоширов из салона.

Оба вышли и начали громить маршрутку, параллельно угрожая водителю физической расправой. Все это время маленький ребенок находился в салоне автобуса и плакал.

Спохватившись, дебоширы забрали мальчика из салона и скрылись. Водитель вызвал полицейских, которые устанавливают личности преступников.

В результате скандала у маршрутки разбито лобовое стекло, сломана щетка стеклоочистителя и вырвана ручка водительской двери.

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