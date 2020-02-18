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Я сепар, приехал вас убивать: в Киеве неадеват из Луганска устроил дебош и поплатился, видео

вторник, 18 февраля 2020, 09:27
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В Киеве задержали мужчину с неадекватным поведением, который представившись "сепаром из Луганска", приехал "убивать".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

На кадрах, опубликованных изданием видно, что мужчина действительно ведет себя не вполне адекватно, нецензурно ругается и заявляет, что в Киев приехал из Луганска, чтобы убивать.

Его скрутили и усмирили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват бросается на людей с ножом. Так, в переулке, где нет освещения, мужчина с ножом гонялся за мужчиной, а потом за девушкой.

Также в понедельник, 16 декабря, в селе Вита-Почтовая Киевской области житель столицы начал стрелять из пистолета. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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