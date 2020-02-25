С флагами и плакатами: в Киеве митингующие перекрывают одну из главных улиц, видео

Во вторник, 25 февраля, в центре Киева группа протестующих перекрыла улицу Грушевского.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Протестующие с флагами Украины, Чехии, Италии и США ходили по пешеходному переходу, препятствуя таким образом движению машин. У некоторых из участников блокирования дороги в руках самодельные плакаты.

Дорога была перекрыта на улице Грушевского, в районе Европейской площади. На месте возникла крупная пробка. Как можно заметить на видеозаписи с места событий, между участниками протеста и водителями автомобилей возникали конфликты. Некоторым машинам удавалось "проскочить" между протестующими.

Причины блокирования дороги и требования протестующих уточняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 февраля из-за протестов предпринимателей в правительственном квартале Киева появилась спецтехника силовиков.