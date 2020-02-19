Под Офис президента в Киеве начали стягивать спецтехнику: первые подробности и фото

В столице Украины под зданием Офиса президента продолжаются протесты предпринимателей: к центру Киева подтянули полицейскую спецтехнику.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Предприниматели с кричалками и громкоговорителями проводят митинг в рамках акции SaveФОП. Они протестуют против изменений законодательства в отношении ФОП, в частности, против введения фискальных аппаратов.

Кроме них, в центре Киева также устроили акции протеста журналисты и противники открытия рынка земли.

Полиция перешла на усиленный режим дежурства, в правительственный квартал подтянули дополнительные силы.

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Как сообщал "Апостроф", 12 февраля на подъездах к Киеву и в самом центре столицы, возле Верховной Рады, собралось множество фур, водители которых проводили протест за права грузоперевозчиков.