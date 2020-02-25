У украинских киберактивистов начались обыски: первые подробности

У спикера Украинского киберальянса (УКА), известного в сети под ником Sean Townsend, а также у активиста УКА Александра Галущенко и инициатора флешмоба #паравозикоблачко Андрея Перевизия проходят обыски.

Об этом сообщает военный журналист Роман Бурко на своей Facebook-странице.

"У спикера Ukrainian Cyber Alliance (UCA) и других людей, которые в рамках акции FRD указывали государственным учреждениям на критические уязвимости систем с целью исправления и закрытия уязвимостей - начались обыски", - написал он.

Коротко о начале обысков изначально сообщил один из активистов UCA под ником Joefrey Dahmer.

"Сейчас детали неизвестны. Нужен информационный резонанс. Альянс годы проводил успешные операции и мешал россиянам, похоже, власть дала "зеленый свет" на уничтожение волонтерских групп, которые донимали РФ эти годы", - написал Бурко.

Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance, UCA) - сообщество украинских киберактивистов из разных городов Украины и уголков мира. Альянс возник весной 2016 с целью противодействия российской агрессии в Украине.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".